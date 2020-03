Amherds Absage – Unplugged hofft weiter

Der Besuch von Bundesrätin Viola Amherd am kommenden Samstag in Unterbäch wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Steht auch das Zermatt Unplugged auf der Kippe?

Die Walliser Bundesrätin wurde am kommenden Samstag in Unterbäch erwartet, wo sie am Nachmittag eine Tafel mit einem Zitat von ihr selbst am alten Gemeindehaus hätte enthüllen sollen. Die kleine Feier zum Gedenken ans Frauenstimmrecht und an Katharina Zenhäusern, die am 2. März 1957 als erste Schweizer Frau überhaupt in Unterbäch an einer Abstimmung teilgenommen hatte, wurde aufgrund des Coronavirus nun auf unbestimmte Zeit verschoben, wie die Gemeindeverwaltung am Dienstag mitteilte.

Die Verantwortlichen des Musikfestivals Zermatt Unplugged hoffen derweil weiter. Man gehe davon aus, dass sich die Situation rund um das Coronavirus bis im April wieder beruhigt und das Festival wie geplant vom 14. bis 18. April stattfinden werde. Man stehe mit den zuständigen Behörden in Kontakt und werde umgehend informieren, «falls sich an dieser Einschätzung etwas ändern sollte».

03. März 2020, 12:00

