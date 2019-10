Amina Clénin neue Gemeinderätin

Amina Clénin ist ab November neue Gemeinderätin in Albinen. Foto: zvg

Amina Clénin übernimmt im Gemeinderat von Albinen die Nachfolge von Armin Mathieu. Clénin tritt ihr Amt am 1. November an.

Nach dem Rücktritt von Armin Mathieu wurde Amina Clénin in Albinen in stiller Wahl in den Gemeinderat gewählt. Sie übernimmt bis zum Ende der Verwaltungsperiode das Ressort "Tourismus, Verkehr und Sicherheit".

Clénin ist 28-jährig und von Beruf Umweltingenieurin mit Vertiefungsrichtung

Tourismus-Landschaft-Bildung. Sie ist freie Mitarbeiterin des Naturparks Pfyn-Finges und Projektleiterin der "Arbignon AG".

Anfang Oktober gab Mathieu seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt. Gesundheitliche Gründe bewegten ihn zu diesem Schritt.

pd/ip

18. Oktober 2019, 10:20

