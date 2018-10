Angst und Schrecken in Naters

Am Freitag- und Samstagabend fanden sich jeweils rund 60 Personen in einem verlassenen Haus in Naters ein. An der zweiten Oberwalliser Horrornight suchten sie Nervenkitzel und Gefahr.

Kaspar Zenklusen und Conny Giammarresi sind die Köpfe hinter der Oberwalliser Horrornight, die sie heuer bereits zum zweiten Mal organisiert haben. Letztes Jahr fand diese noch in einem verlassenen Haus in Glis statt. Dieses ist mittlerweile zu baufällig, um es erneut zu benutzen. Ein neuer Standort musste her. An der Natischer Kelchbachstrasse wurden sie fündig.

Die Initianten wurden von einem Team von über 20 freiwilligen Helfern unterstützt, die als Schauspieler fungierten, für das Make-Up verantwortlich waren oder hinter den Kulissen mitwirkten.

Auch heuer war die Horrornight ein voller Erfolg: Jeweils 50 bis 60 Personen liessen sich am Freitag- und Samstagabend erschrecken: «Wir waren seit einer Woche restlos ausgebucht», so Zenklusen, «das motiviert und bestätigt uns, den Anlass auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen.»

21. Oktober 2018, 20:00

