«Artémis» ist Königin bei den leichtesten Kühen

2. Platz ex aequo in der Kategorie Erstmelken: Benjamin und Joey Kalbermatter sowie Pascal Lorenz mit «Melodie». Die Züchter hatten bereits Platz 4 in der Kategorie Rinder am Samstag geholt. Foto: 1815.ch

Dritte Königin am Nationalen Finale der Eringerrasse 2019 in Aproz: «Artémis» von Albert, Régis, Robin und Léon Morand aus Sitten holt sich den Sieg bei den Kühen der Kategorie III. Bestes Oberwalliser Tier ist «Puma» von Guido Kuonen aus Leuk auf dem zweiten Platz.

Artikel zum Thema Ski-Star Suter begeistert von den Kuh-Kämpfen

Die Veranstalter rund um die Region Dents du Midi hätten sich freilich frühlingshaftere Temperaturen fürs diesjährige Nationale Finale der Eringerrasse gewünscht. Immer wieder frischte der Wind auf, Winterjacken und Wollmützen prägten die Szenerie rund um die Arena Pra Bardy. Dennoch waren die Zuschauerränge am Sonntag sehr gut gefüllt, die insgesamt 117 in vier Kategorien kämpfenden Tiere (37 Erstmelken und 80 Kühe je nach Gewicht in den Kategorien I bis III) störten sich nicht an den tiefen Temperaturen, sie kamen gleich zur Sache, duellierten sich hartnäckig.

Final der Kategorie Kühe III

Im Final der leichtesten Kühe wurden total 17 Tiere in die Arena geführt. Fünf Tiere kamen aus dem Oberwallis: «Liona» von Marcel Zuber aus Naters, «Florence» der Geschwister Imseng aus Wiler, «Puma» der Familie Guido Kuonen aus Leuk, «Rambo» aus der Stallung Forny in Steg und «Boston» von Christoph Wyssen aus Susten.

Unter den besten sieben Tieren waren drei Oberwalliser Finalteilnehmer zu finden: «Puma», «Liona» und «Florence». Während dessen sich die letzten beiden Oberwalliser Tiere auf den Plätzen 5 und 6 klassierten, zeigte sich «Puma» von Guido Kuonen aus Leuk, das Tier hatte am Frühjahrs-Match in Vétroz den Sieg bei den Kühen der Kategorie III geholt, stark und blieb Titelanwärterin. Fünf Tiere waren noch im Ring, «Puma» verlor ihren allersten Kampf (Ausscheidung und Final) gegen «Artémis» von Albert, Régis, Robin und Léon Morand aus Sitten. Danach trat die Oberwalliserin gegen «Fripouille» von Fabrice Marcoz aus Liddes an, letztere drehte sich nach einiger Zeit ab, die Kuh aus dem Unterwallis war unterlegen. «Fripouille» klassierte sich nach dem letzten Duell gegen «Artémis», welches für «Fripouille» verloren ging, auf dem 3. Platz. «Puma» wurde zweite (gegen «Artémis» bereits verloren) und «Artémis» holte sich den Kategoriensieg.

Rangliste Kategorie Kühe III

1. «Artémis», Albert, Régis, Robin und Léon Morand, Sion

2. «Puma», Familie Kuonen Guido, Leuk

3. «Fripouille», Marcoz Fabrice, Liddes

4. «Lyssa» Etable de l'Alliance, Uvrier

5. «Florence», Geschwister Imseng, Wiler

6. «Liona», Zuber Marcel, Naters

7. «Minouche», Vaudan Loan, Le Châble

Final der Kategorie Erstmelken

Für den Schlussgang der Erstmelken, der am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr mit total 18 Kühen lanciert wurde, hatten sich aus dem Oberwallis insgesamt zehn Züchter und Tiere qualifiziert. «Makita» von Patrick und Silvan Bregy aus Unterems sowie «Tigresse» der Gebrüder Furrer und «Malice» aus der Sustener Stallung Sewer/Thommen mussten den Ring jedoch bereits früh verlassen. Auch «Canabis» von Adolf und Ralf Bregy aus Unterems und «Xaphir» aus der Stallung Bregy Uly, Pascal und Lisi aus Ergisch konnten nicht um den Sieg mitreden. Auch «Xara» von Alessandro und Diego Wyssen aus Susten/Agarn, das Tier hatte sich in der Ausscheidung souverän gezeigt, musste das Rund verlassen.

Unter den letzten sieben Tieren verblieben deren zwei aus dem Oberwallis. «Bayonne» aus der Stallung Eringer Dahna Briggu in Turtmann, welche auf der Viehliste jedoch bereits unter dem neuen Besitzer Gilbert Dorsaz aus Vollèges geführt wurde und «Melodie» von Joey und Bängi Kalbermatter aus St. Niklaus. Diese kämpfte, als es um die ersten drei Plätze ging, gegen «Milou» der Gebrüder Reuteler aus Ochlenberg, derweil konnte sich «Bayonne» an den Seilen bei Marco Bregy und Gilbert Dorsaz ausruhen. Alle drei noch verbliebenen Tiere hatten sich während der Stechfestsaison an Ausscheidungskämpfen im Oberwallis fürs Kantonale 2019 qualifiziert. Nach einem langwierigen Kampf zwischen «Milou» und «Melodie» wurden die Tiere schliesslich getrennt und klassierten sich ex aequo auf dem zweiten Platz. Königin wurde nach einem rund 40-minütigen Finaldurchgang die welsche «Bayonne».

Rangliste Kategorie Erstmelken

1. «Bayonne», Dorsaz Gilbert, Vollèges

2. «Melodie», Kalbermatter Joey und Bängi, St. Niklaus (ex aequo)

2. «Milou», Gebrüder Reuteler aus Ochlenberg (ex aequo)

4. «Selma», Fellay Sébastien, Le Châble

5. «Venus», Ferme Planclou, Arbaz

6. «Vulcan», Kobel Heinz und Sabine, Savièse

7. «Canabis», Dorsaz-Vouilloz, Fully

pan / zen / vm

05. Mai 2019, 15:39

Artikel teilen