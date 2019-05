Sechs Oberwalliser Tiere im Final der Rinder

Mit den Rindern und den Zweitmelken ist das Nationale Finale der Eringerrasse 2019 am Samstag in Aproz eröffnet worden. Das Tête-à-Tête der noch jungen Kämpferinnen in der Arena Pra Bardy war ein würdiger Auftakt ins diesjährige «Finale Cantonale».

Viel Rabatz in Aproz: Ab 9.00 Uhr starteten die Ausscheidungsdurchgänge in der Kategorie Zweitmelken und Rinder. Gemäss Viehliste wurden rund 40 Rinder in drei Gruppen in die Arena geführt. An den Kämpfen in der Kategorie Zweitmelken haben mehr als 60 Tiere teilgenommen.

Streitlustige Oberwalliser Rinder

Einmal mehr zeigten sich die jüngsten Tiere kampflustig und absolvierten teils lange Duelle. Für die Züchter aus dem Oberwallis waren die Ausscheidungskämpfe durchaus erfolgreich. Sechs Oberwalliser qualifizierten sich mit ihern Tieren fürs Finale. «Fiona» (Nummer 76) von Alessandro und Diego Wyssen, «Venta» (Nummer 81) aus der Stallung Sterren in Ausserberg, «Mesquinio» (Nummer 82) von Bängi und Joey Kalbermatter aus St. Niklaus, «Xana» (Nummer 83) von Marco Kuonen und Gregor Zurbriggen aus Saas-Grund, «Torina» (Nummer 85) von Erwin, Norbi und Stefan Hischier aus Oberems sowie «Feya» (Nummer 106) von Anja Anthamatten und Thomy Schnydrig aus St. Niklaus kämpfen am Samstagnachmittag um eine Siegerglocke.

Auffällig bei den Rindern war auch «Tempète» (Nummer 70) von Serge Pinto und Michel Devènens aus Ardon, welche die Siegerglocke im Qualifikationskampf im Frühling in Vétroz holte. Das grosse Rind lieferte sich einen ausdauernden Kampf mit «Musique» (Nummer 86), welche ihrerseits den Qualifikationskampf in Le Châble gewinnen konnte. Am Finale am Nachmittag nehmen insgesamt 20 Rinder teil, da sich einmal sechs und zweimal sieben Tiere pro Gruppe qualifizieren konnten.

Ab 13.45 Uhr, nach der Mittagspause bekommen die Zuschauer einen weiteren Ausscheidungskampf in der Kategorie Zweitmelken, welche im K.-o.-System kämpfen, zu sehen. Danach treten die Rinder zum finalen Kräftemessen an, worauf die Zweitmelken ihren Finaldurchgang absolvieren.

