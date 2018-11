Sicherung von instabilen Böschungen im Ganterwald

Strassenverkehr | Arbeiten in Ried-Brig beim Halbanschluss A9

In den kommenden zwei Wochen sind an der A9 am Simplonpass im Bereich des Ganterwalds diverse Sicherungsarbeiten entlang von Böschungen geplant. Zudem finden ab dem kommenden Montag die Belagsarbeiten beim Halbanschluss Ried-Brig statt, die Anfang dieser Woche geplant gewesen wären und verschoben werden mussten.

Im Bereich Ganterwald auf der Nordseite des Simplonpasses müssen gemäss Mitteilung des Bundesamts für Strassen ASTRA bei verschiedenen Böschungen Sicherungsarbeiten ausgeführt werden. Diese hätten keinen direkten Zusmmenhang mit den Unwettern von Anfang Woche, sondern seien schon länger geplant gewesen. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag und dauern rund zwei Wochen. Aufgrund der Sicherungsarbeiten wird der Verkehr wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Tagsüber ist eine Ampelanlage von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr in Betrieb.

Weiter finden ab nächsten Montag auch beim Halbanschluss Ried-Brig Arbeiten statt. Es handelt sich um die Belagsarbeiten, die ursprünglich Anfang dieser Woche geplant gewesen wären. Sie mussten witterungsbedingt verschoben werden. Betroffen ist der unterhalb des Dorfes gelegene Halbanschluss zur A9. Die Arbeiten beginnen um 8.00 Uhr und dauern voraussichtlich bis am Mittwoch um 16.00 Uhr. Der Verkehr auf der Ausfahrtsrampe kann lokal an der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Einfahrt in Richtung Brig hingegen muss komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

pd / pan

01. November 2018, 10:50

