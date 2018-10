Arbeitslosenquote im Wallis sinkt von 2,5 auf 2,4 Prozent

Ende September waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 4160 Arbeitslose angemeldet und damit 175 weniger als Ende August. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 % zurück. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Wallis gleichauf mit der nationalen Quote.

Wie die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit in einer Mitteilung schreibt, ging insbesondere im Mittel- und Unterwallis die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Ende August zurück. Im Oberwallis hingegen habe das Ende der Sommersaison im Tourismus die Arbeitslosigkeit ansteigen lassen.

Mit Ausnahme des Gastgewerbes ging demnach die Arbeitslosigkeit fast in allen Berufsgruppen zurück. Dieser monatliche Rückgang, so die Dienststelle weiter, werde vom Baugewerbe getragen, da die Unternehmen allem Anschein nach mehr Arbeiter angestellt hätten, um die Baustellen noch vor dem Winter fertigzustellen.

Bei den jährlichen Schwankungen bestätige die rückläufige Arbeitslosigkeit in den Industrieberufen die günstige Lage der Walliser Wirtschaft. So sei die Arbeitslosigkeit auch in den administrativen und kaufmännischen Berufen sowie im Verkauf zurückgegangen. Diese Abnahme sei eine mögliche Folge des Wiederaufschwungs in anderen Branchen, hält die Dienststelle fest.

08. Oktober 2018, 08:21

