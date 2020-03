Wieder weniger Arbeitslose im Oberwallis

Ende Februar waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis 5'718 Arbeitslose gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 787 weniger. Kantonal sank die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent. Auf nationaler Ebene ist das Wallis der Kanton mit dem stärksten monatlichen Rückgang.

Wie die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit in einer Mitteilung schreibt, nahm die Arbeitslosigkeit in allen drei Kantonsteilen ab. Satte 75 Prozent des gesamten Rückgangs sind demnach in den Branchen der Landwirtschaft und des Baugewerbes zu beobachten, was im Zusammenhang mit dem Beginn der Arbeitsaufnahme nach der Winterpause steht.

Die Dienststelle geht davon aus, dass die kantonale Wirtschaft ihren positiven Trend fortsetzt. Als Unsicherheitsfaktoren werden jedoch der starke Schweizer Franken und die Coronavirus-Entwicklung bezeichnet.

Schweizweit ging die Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent im Januar auf nun 2,5 Prozent zurück.

pd/msu

09. März 2020, 09:15

Artikel teilen