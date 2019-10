Auch Nantermod tritt nicht mehr an

Nun ist definitiv bekannt, wer am 3. November zum zweiten Wahlgang um die Walliser Ständeratssitze antritt. Es sind dies Rieder/Maret, Reynard/Wolf und Cyrille Fauchère.

Beim ersten Wahlgang der Ständeratswahlen am 20. Oktober erreichte keiner der acht Kandidaten das absolute Mehr. Es kommt daher am 3. November zu einem zweiten Wahlgang. In diesem werden das CVP-Duo Beat Rieder und Marianne Maret antreten. Die beiden Christdemokraten holten mit 45'678 und 39'660 Stimmen die meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Dicht hinter Maret lag mit 36'323 Stimmen der SP-Kandidat Mathias Reynard. Auch er wird zum zweiten Wahlgang antreten. Genauso wie Brigitte Wolf von den Grünen, welche mit ihren 24'799 Stimmen alle überraschte. Der FDP-Kandidat Philippe Nantermod, der mit 25'727 Stimmen nur knapp vor Wolf landete, verzichtet allerdings auf einen weiteren Wahlgang.

Die SVP trat im ersten Wahlgang mit dem Doppelticket Michael Kreuzer/Cyrille Fauchère an. Beide konnten über die eigene Basis hinaus kaum Stimmen holen. Fauchère holte 16'652 Stimmen, Kreuzer 15'359. Zum zweiten Wahlgang wird nur noch Fauchère antreten.

21. Oktober 2019, 21:00

