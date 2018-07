Am Wochenende geht die 10. Jubiläumsausgabe des Gommer Open Air Lax über die Bühne. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren und die Vorfreude bei den Organisatoren ist riesig.

1998 fand die erste Ausgabe des legendären Festivals in Lax statt. Heute, 20 Jahre später, hat das Open Air einen festen Platz in der Oberwalliser Kulturagenda. Das liebevoll dekorierte Gelände weiss die Besucher immer wieder aufs Neue zu überraschen. So etwa das stimmungsvolle Lagerfeuer auf dem Festivalgelände, welches ab diesem Jahr neu zum Braten von Cervelats und Marshmallows dient. Regionalität wird nach all den Jahren immer noch gross geschrieben: Die Besucher dürfen sich auf ein feines Glas Walliser Wein oder ein Gommer Raclette freuen.

Wie zu Anfangszeiten ist das Organisationskomitee, dem inzwischen Freiwillige aus der ganzen Region beiwohnen, immer noch auf die Unterstützung von vielen Helfern angewiesen. So kommt es, dass beinahe die ganze Bevölkerung von Lax während dieses Wochenendes auf irgendeine Art und Weise in den Anlass involviert ist. Matthias Imhof, Mitgründer und ehemaliges OK-Mitglied, bestätigt dies: «Es ist schön zu sehen, dass die 10. Ausgabe immer noch live und direkt mit unglaublich viel Herzblut und Engagement durchgeführt wird und dass das ganze Dorf zusammen steht wie eine grosse Familie.»

Die Comedy-Night eröffnet am Donnerstag die Jubiläumsausgabe, an der drei nationale Komiker die Lachmuskeln der Anwesenden bis aufs Äusserste strapazieren werden. Am Freitag und Samstag geben regionale, nationale und selbst internationale Bands ihre Lieder zum Besten. So dürfen sich die Besucher mit dem Swiss-Music-Award-Gewinner Crimer, Carrousel, Bell Baronets und vielen weiteren Künstlern auf eine bunte Mischung an Blues, Folk, Pop, Rock und Punk freuen.

