Augsbordkäserei übernimmt Naming der «Chees Lounge» in der Lonza Arena

An einer auf heute Freitag einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung der Augsbordkäserei haben die rund 50 Genossenschafter einstimmig einem Naming für die in der Lonza Arena geschaffene «Chees Lounge» zugestimmt.

Marcel Ammann, Präsident der Augsbordkäserei dazu: «Es freut mich ausserordentlich, dass die Produzenten-Mitglieder diese Chance genutzt haben.» Sébastien Pico, CEO der EHC Visp Sport AG, zeigt sich über das Engagement ebenfalls sehr erfreut: «Die einstimmige Zusage der Augsbordkäserei-Genossenschafter, ein in der Region verwurzeltes Unternehmen, ist für die EHC Visp Sport AG ein starkes Zeichen. Wir freuen uns, die Produkte der Augsbordkäserei in den nächsten zehn Jahren in der Chees Lounge geniessen zu dürfen.»

Das genaue Naming, welches von der Augsbordkäserei für ein Gesamtbetrag von 250‘000 Franken angeeignet wurde, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

