Helikopter-Ausstellung sammelte 1000 Franken für Stiftung «Nachbar in Not»

Am vergangenen Donnerstag und Freitag fand in der Turnhalle von Unterbäch die Ausstellung «Faszination Hubschrauber 2019» statt. Dabei wurde für die Stiftung «Nachbar in Not» ein Kollekte durchgeführt.

Unter dem Patronat von Unterbäch Tourismus und mit tatkräftiger Unterstützung von seiner Frau Angelica stellte Erwin Brunner bereits zum dritten Mal seine ferngelenkten Modellhubschrauber in der Turnhalle von Unterbäch aus. Dabei war vom einfachen Elektroheli bis hin zu grossen, turbinengetriebenen Scale-Hubschraubern alles dabei.

Als Helipilot schlug Brunner zusätzlich einen Bogen zum realen Hubschrauberflug. Diverses Filmmaterial aus der alpinen Region und dem Mittelland brachten gemäss den Organisatoren einer stattlichen Besucherschar die Faszination der Helifliegerei näher. An beiden Abenden konnten die Besucher an einer Präsentation zum Thema Flugplanung und Navigation teilnehmen. Dabei wurde von Erwin Brunner ein Flug von Raron nach Belp mit allen nötigen Vorbereitungen inkl. dem dazugehörigen Funkverkehr simuliert. Zahlreichen Videos führten die Betrachter alle 30 Sekunden an einen andern Ort über den Alpen oder dem Mittelland. Mehrere regionale Rundflüge wurden in einer 180° Perspektive vorgestellt.

Der Besuch der Ausstellung war gratis. Mit der durchgeführten Kollekte konnte ein beachtlicher Betrag gesammelt werden, welchen das Aussteller Ehepaar auf 1000 Franken aufrundete. Das gesammelte Geld kommt der Stiftung Nachbar in Not zugute. Zudem haben die Wettbewerbsgewinner demnächst das Vergnügen an einem Rundflug teilzunehmen, welchen Erwin Brunner gestiftet hat und als Pilot gleich selber durchführt.

10. März 2019, 12:15

