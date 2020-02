Autolenker rammt Kind in Fully und fährt davon

Zeugenaufruf | Ein 7-jähriges Mädchen verletzte sich am Bein

Nach einem Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Kind in Fully sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Dienstag auf einem Fussgängerstreifen in Fully angefahren worden. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein. Der Lenker beging Fahrerflucht. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.

Mehrere Kinder überquerten am Dienstagnachmittag innerorts Fully einen Fussgängerstreifen auf der Rue de l’Eglise in der Nähe des Kreisels Fully/Saillon. Dabei wurde ein 7-jähriges Mädchen auf dem Fussgängerstreifen von einem Personenwagen erfasst. Das Kind kam dadurch zu Fall und verletzte sich am Bein.

Die Kantonspolizei startete am Mittwoch einen Zeugenaufruf. Beim Unfallfahrzeug könnte es sich gemäss Mitteilung der Polizei um einen schwarzen Kombi von Mercedes-Benz handeln. Personen welche sachdienliche Hinweise über den Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei unter der Nummer 027 326 56 56 zu melden.

pd/ip/sda

19. Februar 2020, 15:24

