Betriebsunterbruch nach Gleisschaden beim BLS-Autoverlad Goppenstein

Automobilisten mussten sich nach einem Betriebsunterbruch des Autoverlads in Kandersteg und Goppenstein in Geduld üben. Foto: zvg

Wegen eines Gleisschadens im Eisenbahntunnel zwischen Goppenstein und Kandersteg kam es am Samstag kurzzeitig zu einem Betriebsunterbruch.

Am Autoverlad in Goppenstein und Kandersteg mussten sich Autofahrer am Samstagmittag in Geduld üben. «Nach einem Gleisschaden im Tunnelinnern musste der Betrieb kurzzeitig eingestellt werden. Nach 14 Uhr konnten die Verladezüge wieder fahrplanmässig auf die Strecke geschickt werden», erklärt BLS-Mediensprecher Stefan Dauner auf Anfrage. «Allerdings passieren die Züge die beschädigte Gleisstelle mit verminderter Geschwindigkeit, sodass die Fahrt durch den Tunnel einige Minuten länger dauert. Fachleute bemühen sich, das Gleis so rasch wie möglich wieder instandzusetzen.»

Als Wiedergutmachung für die lange Wartezeit bei den Verladeportalen in Goppenstein und Kandersteg erhielten die Automobilisten einen Gutschein für einen Gratis-Autoverlad.

Der reduzierte Betrieb aufgrund der Tunnelsanierung auf stündlich je zwei Verladezügen in beide Richtungen ist auf die Totalsperrung eines der beiden Geleise zurückzuführen. Insgesamt wird die Sanierung des Tunnels vier Jahre in Anspruch nehmen.

Dies hat Auswirkungen auf die Einwohner im Lötschental sowie den Tourismus- und Pendlerverkehr im ganzen Wallis. Vertreter der CVPO forderten deshalb am Freitag im Walliser Grossen Rat, dass der Kanton Signalisierungs- und Verkehrsleitsysteme in Zusammenarbeit mit der BLS prüft und so rasch wie möglich realisiert, um das befürchtete Stauaufkommen so gut wie möglich zu reduzieren.

Staatsrat Jacques Melly sagte, die BLS und die Regierung seien sich des Problems bewusst. Es sei beschlossen worden, rund um die kommende Weihnachtszeit die Arbeiten ruhen zu lassen, damit pro Stunde mindestens sieben Autoverladezüge fahren können. Dasselbe gelte für die Wochenenden im Winter ab Freitagmittag. Der genaue Fahrplan werde demnächst von der BLS veröffentlicht.

Zudem wolle man für die Kunden einen SMS-Service einrichten, in dem diesen Ausweichmöglichkeiten aufgezeigt werden. Im Raume Gampel sollen überdies Signalisierungen angebracht werden, die jederzeit über die Situation am Autoverlad informieren. Trotz dieser Massnahmen seien aber Einschränkungen beim Autoverlad und dem Regional- sowie Güterverkehr nicht zu verhindern.

zen

17. November 2018, 14:49

Artikel teilen