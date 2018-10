Bahnersatzbusse zwischen Leuk und Martinach

Zwischen Leuk und Martinach werden am kommenden Wochenende Bahnersatzbusse eingesetzt. Foto: wb

Der Gleisabschnitt zwischen Siders und Sitten wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einer neuen Signalanlage ausgestattet und ist deshalb vorübergehend nicht befahrbar. Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Martinach und Leuk.

Die SBB rüstet den Abschnitt Sitten–Siders mit ETCS Level 2 aus. Mit dieser Technologie werden die herkömmlichen Signale am Gleisrand durch die Führerstandsignalisierung ersetzt. Die Technologie funktioniere ohne Signale an den Gleisen, da die Signalisierung über das bahneigene Mobilfunknetz direkt auf die Bildschirme im Führerstand übertragen werde, heisst es in einer Mitteilung der SBB.

Die Umstellung auf die neue Technologie erfolgt in der Nacht von Samstag, 27. auf Sonntag, 28. Oktober 2018. Zwischen Martinach und Leuk werden deshalb von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, die Züge IR90 durch Busse ersetzt. Im Regionalverkehr fahren Bahnersatzbusse zwischen Riddes und Leuk. Im Fern- und Regionalverkehr ist mit rund 30 Minuten mehr Fahrzeit zu rechnen.

