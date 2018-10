Beach-Event spendet 5000 Franken

Der Verein «Freunde des Beach-Events» spendet jeweils 2500 Franken an die Stiftung «Pater Erich Williner» sowie an den Verein Tandem 91. Foto: zvg

Mit dem Erlös aus der 17. Auflage des Mitte August durchgeführten Beach-Events Grächen unterstützt der Verein «Freunde des Beach-Events» dieses Jahr die Stiftung «Pater Erich Williner» in Grächen sowie den Verein Tandem 91 in Steg-Gampel. Insgesamt erhalten beide Institutionen 5000 Franken.

Anlässlich GV des Trägervereins «Freunde des Beach-Events» vom Samstag konnten der Stiftung «Pater Erich Williner» sowie dem Verein Tandem 91 je 2 500 Franken übergeben werden. Der Spendenbetrag sei aufgrund der erfolgreichen Durchführung des Beach-Events wie auch dank der zahlreichen Sponsoren, Inserenten, Gönner, Paten und Helfer zusammengekommen, schreiben die Mitglieder des Trägervereins in einer Mitteilung.

Der 18. Beach-Event findet vom 9. bis am 11. August 2019 statt. Mit der Organisation der 18. Auflage wurde schon begonnen. Es darf bereits verraten werden, dass der Ländlerabend am Freitagabend fortan zum festen Bestandteil des Beach-Events gehört. Ebenfalls arbeitet das Organisationskomitee an einer Überarbeitung der Ausrichtung sowohl von Turnier- wie auch Abendveranstaltung.

