Begleiter der Entwicklung

Die Walliser Bankenvereinigung präsentiert auf Weihnachten hin ein Buch, das die Geschichte der Walliser Banken von 1800 bis heute beleuchtet.

Als Autoren treten die beiden Historiker Jean-Henri Papilloud und Sophia Cantinotti auf. Sie haben in akribischer Kleinarbeit in den Archiven der Banken gestöbert und so hoch interessante Informationen zusammenbekommen. Diese zeigen ein historisches Abbild von der Entwicklung des Wallis durch seine Institutionen, seine Wirtschaft und seine Gesellschaft, aber eben auch der Banken. Als Geldgeberinnen spielten sie eine zentrale Rolle, waren Motor für die Wirtschaft wie Stütze und Sicherheit für die Bevölkerung; ob nun in der Rolle als Hypotheken-Schuldner oder Sparer.

Pascal Perruchoud, Präsident der Walliser Banken Vereinigung und Generaldirektor der Walliser Kantonalbank, zeigte sich bei der Präsentation des neuen Buches überzeugt, dass hier ein lebendiges Stück Walliser Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte präsentiert wird - mit den Banken als wichtige Begleiter.

Das Buch ist in einer französischen Originalausgabe wie in deutscher Übersetzung erhältlich. Ab dem 23. Dezember wird es in den grössten Walliser Buchhandlungen verfügbar sein.

18. Dezember 2019, 14:01

