Portworsnick neuer VR-Präsident

Neuer Verwaltungsrat an ausserordentlicher GV der Bergbahnen Hohsaas gewählt. Foto wb Foto: Walliser Bote

Saas-Grund, 21. Dezember 2018–Die Bergbahnen Hohsaas AG ha-ben am heutigen 21. Dezember 2018 in einer ausserordentlichen Generalversammlung einen neuen Verwaltungsrat gewählt. Das neue Team nimmt sofort seine Arbeit auf.

Nachdem der Verwaltungsrat der Bergbahnen an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. November 2018 geschlossen zurückgetreten ist, war der Mehrheitsaktionär, die Gemeinde Saas-Grund, gezwungen neue Verwaltungsräte zu finden. Diese wurden am 21. Dezember gewählt. Der neue Verwaltungsrat setzt sich aktuell aus drei Mitgliedern zusammen. Die Suche nach weiteren Verwaltungsräten ist in Gang.

Neben Bruno Ruppen, Gemeindepräsident Saas-Grund, werden Remo Schnyder, 44 Jahre, wohnhaft in Glis, Maschinen-, Verfahrens- und Wirtschaftsingenieur und Mike Portworsnick, 46 Jahre, wohnhaft in Engelberg, Dipl. Ing. Technische Informatik, sowie M.Sc. in Strategic Management dem Verwaltungsrat angehören.

Mike Portworsnick übernimmt das Amt des Verwaltungsratspräsidenten.

Der neue Verwaltungsrat nimmt sofort seine Arbeit auf. Als dringlichste Aufgabe sieht er, neben der Ausarbeitung eines Finanzierungskonzeptes sowie das Bereitstellen eines Investorendossiers für interessierte Geldgeber, die Entwicklung einer ganzheitlichen und umsetzungsfähigen Strategie. Das Investorendossier soll ab Mitte Januar zur Verfügung stehen.

pd/mas

21. Dezember 2018, 18:36

Artikel teilen