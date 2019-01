Bergbahnen ziehen positive Zwischenbilanz

Die Walliser Bergbahnen mit Präsident Berno Stoffel (rechts) und Vize Didier Défago wollen den guten Saisonstart in den nächsten Monaten bestätigen. Foto: Walliser Bote

Die Weihnachtszeit verlief für die Walliser Bergbahngesellschaften nach eigener Aussage gut. Insgesamt habe man einen sehr positiven Saisonstart verzeichnen können, informierte Verbandspräsident Berno Stoffel am Freitag die Medien.

Auch wenn die grossen Schneemengen ausgeblieben seien, hätten die Skifahrer dank "hervorragender Pistenpräparation und der technischen Beschneiung" sehr gute Bedingungen vorgefunden.

Bereits im Vorwinter, in der Saison 2017/18, hatten alle Vorzeichen auf ein verheissungsvolles Weihnachtsgeschäft hingedeutet. Die Wetterkapriolen und der Sturm Burglind verhinderten dazumal jedoch ein gutes Ergebnis. In diesem Winter hätten die Gäste und damit auch die Bergbahnen allerdings von viel besseren Wetterbedingungen profitieren können, freute sich Stoffel. Somit sei das Vorjahrergebnis aller Walliser Bergbahnen per 15. Januar um 6,1 Prozent (Ersteintritte) verbessert worden.

Diese ermutigenden Zahlen liessen die Branche zuversichtlich auf den Rest der Saison blicken, zumal der Reservationsstand stimme und die Schneeverhältnisse mittlerweile hervorragend seien. Um auch am Ende der Saison eine gute Bilanz ziehen zu können, seien jedoch weiterhin gute Wetterbedingungen nötig – insbesondere in den Sportferien sowie an den Wochenenden. Je nach Entwicklung würden auch die Wechselkurse, insbesondere Euro und Pfund, das Ergebnis noch positiv oder negativ beeinflussen.

pd / pac

18. Januar 2019, 14:22

