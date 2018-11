Berggemeinden unter Druck

Gesellschaft | Politik-Apéro zum Thema «Rolle der Berggemeinden in Politik und Gesellschaft»

Kenner. Gilles Rudaz, Forscher an der Uni Genf, stellte in Eggerberg sein Buch «Die schweizerischen Berggebiete in der Politik» vor. Foto: Walliser Bote

Das Netzwerk Oberwalliser Berggemeinden (NOB) lud am Donnerstagabend zu einem Politik-Apéro in die Turnhalle von Eggerberg. Dabei wurde die Rolle der Berggemeinden in Politik und Gesellschaft diskutiert.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts prägen die Berge das Nationalbewusstsein, stellen eine wichtige touristische Ressource dar und sind Gegenstand unzähliger Kontroversen. Dementsprechend ist das Berggebiet ein bedeutendes Thema in der Schweizer Politiklandschaft.

Nach der Begrüssung durch Christine Clausen, NOB-Vorsitzende und Gemeindepräsidentin von Ernen, stellte Gilles Rudaz, Forscher an der Universität Genf, sein 2014 erschienenes Buch «Die schweizerischen Berggebiete in der Politik» vor. Anschliessend folgte unter der Moderation von Rebecca Schüpfer, Stv. Redaktionsleiterin RRO, ein Podiumsgespräch zum Thema «Rolle der Berggemeinden in Politik und Gesellschaft». Daran teil nahmen Nationalrätin und Bundesratskandidatin Viola Amherd, Urs Juon, Grossrat und Gemeindepräsident von Törbel, Hermann Brunner, Vize-Präfekt und Verfassungsratskandidat, sowie Christian Pfammatter, Gemeindepräsident von Guttet-Feschel.

mk

08. November 2018, 19:00

