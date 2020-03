Mehr als 80 freie Lehrstellen in der Industrie

Ausbildung | Technische Berufe an der Ausbildungsmesse. Ein Projekt um die Lehrstellenproblematik zu entschärfen

An der Berufs- und Ausbildungsmesse wollten Vertreter aus dem Industriesektor bei Jugendlichen das Interesse für 14 Berufe wecken. Foto: zvg

Die Berufs- und Ausbildungsmesse 2020 gehört der Vergangenheit an. Berufe der Industrie und Chemie wurden in einem «technischen Dorf» auf rund 600 Quadratmetern präsentiert. Um über 80 freie Lehrstellen zu besetzen, sind weitere Projekte geplant.

Der Bereich der Industrie- und Chemieberufe war in drei Sektoren aufgeteilt: EPTM-Campus (Ecole professionnelle technique des métiers), Chemie und Industrie. Für die Präsentation seien täglich knapp 50 Berufsbildner und Lehrlinge anwesend gewesen, hiess es am Mittwoch vonseiten Promotion Industrie Wallis (PIV). Die Shirts aller Standbetreiber hätten für die Zeit der Messe rund 570 Waschgänge benötigt. Hinzu kamen 20 SBB-Paletten und hunderte Steckdosen und Kabelmeter. Die Selfiebox knipste 1200 Fotos von jugendlichen Besuchern.

«Die jungen Besucher hatten Gelegenheit, kleine autodidaktische Arbeiten ausführen, die ihnen einen wirklichkeitsgetreuen Einblick in die vertretenen Berufe gaben. Auf diese Weise konnten Mädchen wie Jungen beispielsweise über eintausend Taschenlampen, Handyhalterungen und Kerzenständer bauen und die eigene Geschicklichkeit unter Beweis stellen.»

Der für die Chemie reservierte Bereich habe den Eindruck vermittelt, sich in einer Produktionshalle aufzuhalten. Für den Beruf des Laboranten stand eine Reihe kleiner Experimente zur Verfügung. So war es etwa möglich, den PH-Wert eines bekannten Getränks zu bestimmen. Eine 3D-Brille lieferte Einblicke in den Beruf des Chemie- und Phramatechnologen.

Die Berufs- und Ausbildungsmesse sei «ein wahrer Erfolg» gewesen. Man habe einen Besucherrekord verzeichnet, hiess es weiter.

Es sei heute für Industrieunternehmen eine grosse Herausforderung, qualifizierte Arbeitskräfte finden: Derzeit gäbe es über 80 freie Lehrstellen. Deshalb habe man weitere Projekte in der Pipeline. Vor Kurzem habe man ausserdem eine grossangelegte Kommunikationskampagne lanciert.

pd/tma

04. März 2020, 18:28

Artikel teilen