Die My Leukerbad AG hat mit dem Beginn der technischen Beschneiung am gestrigen Sonntag auf Torrent auch gleichzeitig die zweite Etappe des Bauvorhabens «Beschneiung Torrent» erfolgreich abgeschlossen. Mit der neuen Anlage können heute 85 Prozent der Skipisten technisch beschneit werden.

Genau zum richtigen Zeitpunkt konnte am Sonntag die Beschneiungsanlage auf Torrent in Betrieb genommen werden. Die Beschneiungsanlage ist ein wichtiges Bauvorhaben der My Leukerbad AG, um der Nachfrage nach immer früherem Skifahren und dem Ziel, das Bergerlebnis Torrent aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, gerecht zu werden. Mit der ersten Inbetriebnahme der zweiten Etappe schloss der Bauherr Torrent-Bahnen mit Unterstützung der My Leukerbad AG das Bauprojekt planmässig und erfolgreich ab.

Die Realisierung erfolgte in zwei Etappen. Die erste Etappe, die per Saisonstart 2017/18 abgeschlossen wurde, fokussierte sich nebst Schneesicherheit im oberen Teil vor allem auf das Herzstück, den Speichersee. Er fasst ein Volumen von 65'000 m3 und liefert Wasser für 150'000 m3 Schnee. Nach dem Saisonende wurden die Bauarbeiten für die zweite Etappe, die Erweiterung Schneesicherheit durch weitere Schneelanzen und Propeller-Maschinen bis zur Talstation Flaschen, fortgeführt. Mit der Beschneiungsanlage können neu 85 Prozent der Skipisten technisch beschneit und so ein früher Saisonstart und Schneesicherheit gewährleistet werden.

pd/map

19. November 2018, 12:00

Artikel teilen