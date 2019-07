Besser spät als nie

Die Regale der Aprikosenstände sind voll. Dies hätte aber bereits in der vergangenen Woche der Fall sein sollen. Grund der Verzögerung war die jüngste Hitzewelle. Der Qualität der Früchte vermochten die hohen Temperaturen aber nicht zuzusetzen.

Die Aprikosenernte hat sich in diesem Jahr gemäss dem «SRF Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» um rund fünf Tage verzögert. Schuld war demnach die jüngste Hitzewelle. Wie die Dienststelle für Landwirtschaft im Bericht erklärt, setzt die Reifung der Früchte bei Temperaturen von über 35 Grad aus.

In der letzten Woche war dies gleich an mehreren Tagen der Fall, was schlussendlich zur erwähnten Verzögerung führte. Immerhin: Die Früchte hätten durch die hohen Temperaturen keine Schäden erlitten. Und inzwischen haben die meisten Aprikosenstände ihre Regale voll.

Trotz der Verspätung rechnet der Kanton mit einer überdurchschnittlich guten Ernte: Zirka 8000 Tonnen Aprikosen sollen es in dieser Saison werden.

msu

03. Juli 2019, 17:35

