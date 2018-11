«Best Ski Resort 2018» - drei Oberwalliser Skigebiete in den Top Ten

Gästezufriedenheit. Bei der renommierten Studie «Best Ski Resort» gelang in diesem Jahr gleich drei Skigebieten aus dem Oberwallis der Sprung in die Top-Ten. Foto: Valais/Wallis Promotion

Die Oberwalliser Skigebiete Zermatt (Platz 2), Grächen (Platz 6) und Aletsch Arena (Platz 8) schafften es in die Top Ten der Gästezufriedenheitsstudie «Best Ski Resort 2018».

Rund 46'000 Wintersportler wurden im Winter 2017/18 in 55 Skigebieten in Italien, Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz befragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit gilt «Best Ski Resort» als die grösste Gästezufriedenheitsstudie im Alpenraum.

Unter den zehn besten Skigebieten befinden sich mit Zermatt (Platz 2), Grächen (Platz 6) und Aletsch Arena (Platz 8) gleich drei Destinationen aus dem Oberwallis. Der Gesamtsieger ist das Skigebiet Kronplatz in Südtirol.

Kategoriensiege für die Oberwalliser

Kategoriensiege konnte Zermatt in den Bereichen Sicherheit auf den Pisten, Ambiente, Gemütlichkeit, Exklusivität und Authentizität erreichen. Grächen siegte in den Kategorien Freundlichkeit, Kinder- und Familienangebot sowie Spass und Unterhaltung. In den Kategorien Pistenqualität sowie Ruhe und Erholung belegte dieses Jahr die Aletsch Arena den ersten Platz.

