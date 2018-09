61-jähriger Walliser bei Beziehungsstreit getötet

Tötungsdelikt. Ein 61-jähriger Walliser kam am vergangenen Samstag bei einem Beziehungsstreit in Veyras ums Leben. Eine 42-jährige Kamerunerin sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: zvg

Am Samstag ereignete sich in einer Wohnung in Veyras ein Beziehungsdrama. Ein 61-jähriger Walliser verlor dabei sein Leben. Die mutmassliche Täterin, eine 42-jährige Kamerunerin, wurde angehalten und in Untersuchungshaft gesetzt.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, deuten die ersten Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass ein Streit der Auslöser des Vorfalls war. Der 61-jährige Walliser wurde demnach schwerverletzt aus der Wohnung mit einer Ambulanz ins Spital transportiert, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag.

Die mutmassliche Täterschaft, eine kamerunische Staatsangehörige im Alter von 42 Jahren, wurde angehalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Weitere Angaben zu dem Fall machten die Behörden nicht.

pd/msu

17. September 2018, 12:23

Artikel teilen