Region Grächen-Visp wird zum Mountainbike-Eldorado

Das Oberwallis, und nicht zuletzt die Region um Visp bis nach Grächen, ist in der Mountainbike Szene als Insider-Tipp bekannt. Mit der Homologation von zusätzlichen 240 km Trail kann diese Region jetzt ein Netz von 310 km Trails präsentieren.

«Die Zusammenarbeit unter 15 Gemeinden und den Tourismusorganisationen funktioniert bestens, so dass die Chancen für eine für eine starke Bike Tourismusentwicklung gross sind», erklärte Projektleiter Berno Stoffel am Mittwoch anlässlich einer Medienorientierung in Visperterminen.

Gute Erreichbarkeit mit öV

Die Erreichbarkeit von Visp mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei ein grosser Trumpf für diese Region. «Bereits heute gilt Visp als attraktiver Hub für Bike-Tagesausflüge. Mit dem neuen Angebot können sich Gäste über mehrere Tage auf einem Netz von über 300 km Trails austoben», so Stoffel.

Das Angebot besticht durch seine Vielfalt: Von Family-Loops, Enduro-Strecken mit Downhillpassagen bis hin zu breitensporttauglichen Mehrtages-Touren steht dem Bike-Gast ein vollständiges Programm zur Verfügung. Für besonderen Flow bilden die Single Trails auf insgesamt 80 km.

«Das Biken in dieser Landschaft imponiert. Hochalpine Trails an den Gletschern der höchsten 4000er der Schweizer Alpen entlang, durch wilde, unerschlossene Täler, gespickt mit Naturschätzen, bis hinunter zu den Rebbergen mit mediterranen Gewürznoten lassen Biker fantastische Höhenflüge erleben», ist Stoffel überzeugt

Grösstes Streckennetz im Wallis

Die Region Grächen-Visp verfügt somit über das grösste homologierte Mountainbike Streckennetz im Kanton Wallis. Die Homologationen bilden auch die Bedingung für die Aufnahme ins Repertoire von Schweiz Mobil, sowie für die Promotion von Valais Promotion und Schweiz Tourismus. In Zusammenarbeit mit Valais Promotion werden jetzt auch konkrete mehrtägige Angebote auf diesem Netz erarbeitet.

Nicht nur die Wege, sondern auch die Hotellerie ist vorbereitet für die Bike-Touristen. «In Grächen sind bereits 3 Hotels von Hotellerie Suisse als Bikehotels klassifiziert, in der Region haben weitere 14 Hotels spezifische Massnahmen für die Bedürfnisse der Biker getroffen. Sie bieten Touren an mit insgesamt 4 lokalen Bikeschulen respektive Bikeguides», so Stoffel.

Instandhaltung und Signalisation in Vorbereitung

Die langsame Schneeschmelze in diesem Jahr verhinderte bis anhin ein Befahren sämtlicher Strecken. Zurzeit werden die Instandhaltungsarbeiten an den Trails aufgenommen und im kommenden Monat von den Gemeinden mit der Hilfe des Zivilschutzes umgesetzt. Dazu führte man im vergangenen Jahr eine Schulung der Gemeindevorarbeiter durch. Das Signalisationskonzept befindet sich zurzeit in Ausarbeitung.

Grosses Bike Opening

Die UCI MTB Marathon Weltmeisterschaften in Grächen vom September 2019 war nicht zuletzt ein wichtiger Treiber in diesem Projekt. Am 22. Juni 2019 findet dann auch ein regionales Bikefestival mit der Eröffnung des Bikenetzes in Visp, Bike-Attraktionen in den verschiedenen Dörfern, sowie einer WM-Opening Feier in Grächen statt. Gestartet wird um 09.00 Uhr auf dem Bahnhofplatz in Visp mit der offiziellen Eröffnungsfeier.

zen

29. Mai 2019, 16:00

