Brig-Glis: Jobcafés nun auch im Oberwallis

Frauen, die sich beruflich neu orientieren wollen oder Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie suchen, können sich hierfür in Jobcafés beraten. Neu auch im Oberwallis.

Nach dem grossen Erfolg der «Cafés Emploi» im Mittel- und Unterwallis wird dieses Konzept nun auch im Oberwallis angeboten. Die Jobcafés richten sich gemäss Mitteilung des Kantons an Frauen, die sich beruflich neu orientieren, die den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben schaffen möchten oder Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie suchen. Jobcafés wollen demnach das Vertrauen der Frauen in deren berufliche Zukunft festigen.

Im Oberwallis werden die Jobcafés unter der Leitung einer Laufbahnberaterin im Berufsinformationszentrum in Brig angeboten. Daten und Themen sind:

- 6. Februar: Ich und meine berufliche Ziele

- 2. April: Ich zwischen Privat- und Arbeitsleben

- 8. Mai: Ich und meine Ressourcen

- 6. Juni: Ich, Du, Wir (so gelingt Networking und Beziehungspflege)

- 11. September: Ich investiere in meine Zukunft

- 5. November: Ich präsentiere mich

Die Jobcafés können einzeln besucht werden und dauern jeweils von 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen wird bis zwei Tage vor der Durchführung um Anmeldung bei der Berufsberatung in Brig gebeten.

08. Januar 2020, 11:13

