Walliser alt Ständerat Peter Bloetzer verstorben

Der ehemalige Oberwalliser Ständerat Peter Bloetzer ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben.

Peter Bloetzer wurde am 16. September 1933 in Brig geboren und ist in Visp aufgewachsen. Schon früh in seinem Leben war er politisch interessiert und entschied sich, der Christlich-Sozialen Partei Oberwallis beizutreten.

Ab 1969 war er als Gemeinderat von Visp vertreten, von 1977 bis 1992 führte er das Lonzastädtchen als Gemeindepräsident. Zudem war Peter Bloetzer von 1977 bis 1991 als Grossrat im Kantonsparlament tätig, bevor er am 25. November 1991 in den Ständerat gewählt wurde und fortan während acht Jahren die Interessen des Wallis im Bundesparlament vertreten durfte.

Als sein wichtigstes politisches Vermächtnis hinterlässt Peter Bloetzer das Kultur- und Kongresszentrum von Visp. Am Donnerstag ist er nach kurzem Spitalaufenthalt im Spital Visp verstorben.

12. Oktober 2018, 19:18

