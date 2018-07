BLS erneuert Fahrbahn im Lötschberg-Scheiteltunnel

Für 105 Millionen Franken erneuert die BLS die Fahrbahn des 14,6 Kilometer langen Lötschberg-Scheiteltunnels auf der Bergstrecke zwischen Kandersteg und Goppenstein. Die Bauarbeiten dauern von Anfang August bis Ende 2022. Die baulichen Massnahmen haben Auswirkungen auf den Fahrplan.

Wie die BLS mitteilt, werden die Gleise des Lötschberg-Scheiteltunnels mitsamt Holzschwellen und Schotter durch eine feste Fahrbahn aus Beton ersetzt. Diese sei nachhaltiger, da sie günstiger im Unterhalt sei und eine längere Lebensdauer als die alte Fahrbahn aufweise.

Die Bauarbeiten werden demnach etappenweise bei laufendem Betrieb ausgeführt und dauern von Anfang August 2018 bis Ende 2022. Die BLS investiert dafür rund 105 Millionen Franken.

Auswirkungen auf den Autoverlad ...

Die Bauarbeiten haben Auswirkungen auf den Autoverlad. Gemäss BLS müssen die Kunden insbesondere im November und Dezember mit längeren Wartezeiten rechnen. Da während diesen beiden Monaten intensive Bauarbeiten stattfänden, könne das Bahnunternehmen nur einen Autozug pro Stunde und Richtung fahren.

An den Wochenenden zwischen Weihnachten und Ostern ruhen die Bauarbeiten im Tunnel, womit auch während der Bauzeit das Maximum von sieben Autozügen pro Stunde und Richtung angeboten werden kann.

... und den Regionalverkehr

Laut BLS verkehren die RegioExpress-Züge zwischen Bern, Spiez, Brig und Domodossola während der Bauarbeiten weiterhin im Stundentakt. Weil die Züge weniger schnell durch den Tunnel fahren könnten, müssten sie die verloren gegangene Zeit auf der Lötschberg-Südrampe wieder aufholen, damit sie die Anschlüsse in Brig in Richtung Unterwallis erreichen, schreibt das Bahnunternehmen weiter.

Das Bahnunternehmen hat deshalb in Absprache mit dem Kanton Wallis während der vierjährigen Bauzeit diverse Änderungen geplant, die auf den Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 in Kraft treten. So wird gemäss Mitteilung die Haltestelle Lalden nicht bedient, aber weiterhin per Bus erreichbar sein. Die Haltestelle Hohtenn wird anstatt im Stundentakt nur im 2-Stunden-Takt bedient. Und in Eggerberg verzichtet die BLS auf den Halt von jeweils zwei Zügen am Vormittag in Richtung Brig–Domodossola.

pd/msu

23. Juli 2018, 11:06

