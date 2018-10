Ein Todesopfer und zwei Verletzte bei Brand in Visperterminen

Bei einem Brand eines Wohnhauses in der Nacht auf Sonntag in Visperterminen hat eine Person ihr Leben verloren, zwei weitere mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert werden. Foto: Kapo Wallis

Bei einem Brand eines Wohnhauses in der Nacht auf Sonntag in Visperterminen hat eine Person ihr Leben verloren, zwei weitere mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Spital eingeliefert werden.

Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt, brach der Brand nach 23 Uhr in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Visperterminen aus. Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis einen Brand in einem Wohnhaus an der Dorfstrasse in Visperterminen.

Unverzüglich wurde die örtliche Feuerwehr aufgeboten. Zur Unterstützung begab sich die Lonza Werksfeuerwehr und die Stützpunktfeuerwehr Visp ebenfalls vor Ort. Um drei Uhr hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle und um sechs Uhr gelöscht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde eine Brandwache erstellt.

Eine im Wohnhaus lebende Person verstarb. Zwei weitere wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz der Sanität Oberwallis ins Spital von Visp eingeliefert.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Um die Brandursache abzuklären, wurde von der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

zen

21. Oktober 2018, 10:05

