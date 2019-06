Flächenbrand oberhalb Getwing verläuft glimpflich

Der Brand entfachte sich in der Nähe von Wohnhäusern und eines Ferienchalets. Foto: Renata Ruffiner

In der Nähe einiger Wohnhäuser und eines Ferienhauses oberhalb von Getwing ist es am Sonntagnachmittag zu einem Flächenbrand gekommen. Mithilfe eine Lösch-Helis der Air Zermatt brachte die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle.

Alarmstufe rot am Sonntnachmittag für die Stützpunktfeuerwehr Gampel-Steg. Kurz nach 14 Uhr ist sie zum einem Flächenbrand zwischen Getwing und Bratsch gerufen worden. In unmittelbarer Nähe eines Ferienchalets und zwei Wohnhäusern entfachte sich an der dortigen Strasse im völlig ausgetrockneten Hang aus bislang unbekannten Gründen ein Flächenbrand.

Nur dank des couragierten Einsatzes der dortigen Bewohner konnte Schlimmeres verhindert werden. «Wir befanden uns im Haus, als wir bemerkten, das sich Flammen von unten her über die Böschung zu unserem Haus zubewegten», sagt Ralf Schnyder, der dort zusammen mit seiner Frau und Kind wohnt. Er hat schnell reagiert und eine Spritzanlage in Gang gesetzt und versucht, mit einem Gartenschlauch das Feuer in Schach zu halten. «Zum Glück eilten dabei auch einige Personen zu Hilfe, die das Feuer von der Strasse aus bemerkten.»

Kurze Zeit später waren schon die ersten Feuerwehrleute der Stützpunktfeuerwehr Gampel mit einem Ersteinsatzfahrzeug vor Ort. Danach bekämpfte ein Lösch-Heli der Air Zermatt das Feuer von oben. Das Feuer konnte so von gut zwei Dutzend Feuerwehrmännern rasch unter Kontrolle gebracht werden und so Schlimmeres verhindert werden.

