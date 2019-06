Briefmarkensammler treffen sich in der Simplonhalle

Kultur | Erfolgreiches Phila-Festival in Brig

Dieses Wochenende findet in Brig das Phila-Festival des Philateristenvereins Oberwallis (PhVO) statt. Um die hundert Interessierte liessen es sich allein am Samstag nicht nehmen, in der Simplonhalle die zahlreichen ausgestellten Briefmarken und Postkarten zu begutachten.

Vereinspräsident Jean-Louis Borter zeigte sich erstaunt über die Menge der Besucher, die er ander Eröffnung des Phila-Festivals begrüssen durfte. Er rechnete für den Samstag mit gut dreissig Personen, aufgetaucht sind etwa dreimal so viele.

Die Besucher können sowohl die Ausstellung betrachten, welche die gesamte Simplonhalle füllt, wie auch bei elf Händlern aus der ganzen Schweiz selber Briefmarken kaufen. Des Weiteren umfasst das Programm je zwei Referate auf deutsch und auf französisch, und auch eine Fahrt in einem historischen Postauto auf den Simplon gehört zu den Programmpunkten der beiden Tage.

29. Juni 2019, 15:20

