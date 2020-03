Brig-Simplon-Tourismus steigert Logiernächte

Brig-Simplon-Tourismus kann auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 zurückblicken. Der ausgewiesene Gewinn in der Erfolgsrechnung ist vor allem auf die Steigerung bei den Logiernächten zurückzuführen. Foto: zvg

Brig-Simplon-Tourismus kann auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 zurückblicken. Der ausgewiesene Gewinn in der Erfolgsrechnung ist vor allem auf die Steigerung bei den Logiernächten zurückzuführen.

Wie Brig-Simplon-Tourismus in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, fand am Freitag in Brig die 6. ordentliche Generalversammlung der Brig Simplon Tourismus AG (BST AG) statt. VR-Präsident Stefan Luggen begrüsste die Vertreter der Gemeinden (Aktionäre) Brig-Glis, Termen, Ried-Brig, Simplon Dorf und Gondo-Zwischbergen.

Der ausgewiesene Gewinn in der Erfolgsrechnung ist vor allem auf die Steigerung bei den Logiernächten (+ 5.72 Prozent auf rund 314'000 Übernachtungen) zurückzuführen.

Der vor drei Jahren vom Verwaltungsrat getroffene strategische Entscheid, mit der «Matterhorn Region Swiss Alps» zusammen die Fernmärkte zu bearbeiten, zeige je länger, je mehr Wirkung. So hätten viele Leistungsträger im letzten Jahr vermehrt Gäste aus diesen Märkten begrüsst.

Aber auch die «iischi arena» habe dank Trainingslagern und Turnieren von Eishockey- und Curling-Clubs ihren Teil zur Logiernächte-Steigerung beigetragen. Ebenso die beiden Campingplätze.

Wie es weiter heisst, sei mit Marco Tacchella, Leiter Marketing und Vertrieb bei der BVZ Holding, eine erfahrene und tourismuserprobte Persönlichkeit gefunden werden, welche den vakanten VR-Sitz komplettiere.

Die Geschäftsleitung der BST AG informierte die Aktionäre schliesslich noch über geplante Projekte, welche zum Teil schon längere Zeit auf der To-do-Liste stehen. So werde zum Beispiel in diesem Jahr die Umstellung aufs elektronische Meldewesen erfolgen, die Wanderpauschale ViaStockalper von Brig bis Domodossola erweitert, das Angebot «Goldrausch Gondo» umgesetzt und die Vorbereitungen für eine neue Webseite in Angriff genommen.

06. März 2020, 16:38

