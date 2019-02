Brig Tourismus: Steigerung der Logiernächte um 3,47 Prozent

Tourismus | Brig Simplon in Kanada, China, Südkorea und den USA direkt buchbar

Die Vorstandsmitglieder des Vereins Brig Tourismus zeigte sich an der Generalversammlung vom Donnerstag zufrieden. Foto: zvg

Am Donnerstag fand im Haus Schönstatt in Brig die fünfte ordentliche Generalversammlung des Vereins Brig Tourismus statt.

Seit der Gründung der Brig Simplon Tourismus AG im Jahr 2014 haben sich die Aufgaben des Vereins verändert, teilten die Verantwortlichen am Freitag mit. Man habe im vergangenen Jahr erneut an verschiedenen Stellen angesetzt und etwas in Bewegung bringen können, aber aufgrund beschränkter finanzieller Mittel könnten keine «grossen Stricke zerissen» werden. Man habe aber die Logiernächte um 3,47 Prozent steigern können und auch Gruppenangebote seien sehr gut gebucht worden.

In Hongkong direkt buchbar

Mit dem wichtigen strategischen Entscheid des Verwaltungsrates, der neuen Verkaufsorganisation «Matterhorn Region Swiss Alps» beizutreten, sei Brig Simplon nun mit direkt buchbaren Angeboten in den Märkten USA, Kanada, China (inklusive Taiwan & Hongkong) und Südkorea präsent. Aufgrund dieser aktiven Marktbearbeitung sei man von einer grosse Anzahl Journalisten und Reiseveranstaltern besucht worden, welche die Angebote direkt vor Ort kennenlernen wollten.

Cordon bleu

Eine grosse Bedeutung käme der Betreuung der Vereinsmitglieder zu, so die Verantwortlichen weiter. So werde den Mitglieder jedes Jahr ein Anlass geboten, um sich auszutauschen. Letztes Jahr habe man in diesem Rahmen das Fort Gondo und das Ecomuseum im Simplongebiet besucht.

Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres sei das erstmals durchgeführte «Kulinarische Alpenstadtfest» mit der Lancierung von «CBB – Cordon bleu Brig» gewesen. Dieses sei auf reges Besucher- und Medieninteresse gestossen.

pd/tma

08. Februar 2019, 11:33

