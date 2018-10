Briger unter den besten Schweizern

Gestern Samstag haben sich die besten Schweizer Bodybuilder in Basel zum Muskelvergleich versammelt. Dabei war auch der Briger Orhan Limani.

In der Bodybuildingszene wurden dieses Wochenende im Congress Center in Basel die besten der Besten gekrönt. Insgesamt traten rund 200 Bodybuilder und Bodybuilderinnen in 26 verschiedenen Kategorien an, um jeweils den oder die besttrainierten Körper der Schweiz zu küren.

In der Kategorie «Muscular Mens Physique» startete auch der Oberwalliser Orhan Limani. Bereits am «International Swiss Cup» am 6. Oktober in Schaffhausen holte er sich den dritten Platz. Und seine Spitzenform stellte er am 20. Oktober erneut unter Beweis. Von insgesamt sechs Athleten erreichte Limani erneut das Siegertreppchen und somit zum zweiten Mal den dritten Platz in dieser Saison.

«Ich habe alles gegeben und bin zufrieden. Klar habe ich mir den ersten Platz erhofft, aber die Konkurrenz war sehr stark und spiegelt das hohe Niveau des Sports wieder», so der Drittplatzierte.

Für Limani ist die Wettkampf-Saison nun zu Ende und damit auch seine sechs Wochen dauernde, strikte Diät. «Jetzt kann ich wieder in die Vollen schlagen und nach Herzenslust essen», so Limani.

Zwei Walliser an der Natural Bodybuilding Schweizermeisterschaft

Ebenfalls am Samstag fand in Unterägeri im Kanton Zug die 21. Schweizermeisterschaft im «Natural Bodybuilding» statt. Zwei Walliser sammelten dort erste Wettkampferfahrungen. Claude Amacker bestieg schliesslich das Siegertreppchen in der Klasse bis 75kg und David Imesch erreichte in der Klasse bis 65kg den 6. Rang.

pd / awo

21. Oktober 2018, 15:34

