Bus alpin knackt 100'000er-Marke

Dank des aussergewöhnlichen Wetters und neuer Angebote konnte der Verein Bus alpin im Sommer 2018 in 15 Bergregionen erstmals mehr als 100'000 Passagiere befördern. Mit dem Fahrplanwechsel vom Samstag werden zudem zwei zusätzliche Winterlinien in Betrieb genommen.

20'000 der 39'000 zusätzlich transportierten Fahrgäste entfallen alleine auf die Regionen Engstlenalp und die Läubbärgli-Linie in der Region Lenk-Simmental. Diese Linien gehören neu zum Bus-alpin-Angebot.

Mit der von der PostAuto AG übernommenen Linie von Innertkirchen zur Engstlenalp transportierte der neue regionale Betreiber Bergbahnen Meiringen-Hasliberg insgesamt 8125 Fahrgäste. Die Laubbärgli-Linie in der Region Lenk-Simmental wurde im Sommer 2018 mit dem neuem Busbetreiber AFA und neuem Betriebskonzept erstmals unter dem Bus-alpin-Dach gefahren. Die übernachtenden Gäste fuhren mit der Gästekarte 2018 kostenlos auf der Laubbärgli-Linie. So erstaunt der Erfolg von 11'754 transportierten Fahrgäste nicht.

In den Mitgliedsregionen konnte bei den anderen Angeboten dank kleinerer Verbesserungen und dem sehr guten Wetter insgesamt ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt werden.

Weitere Winterangebote auch auf der Moosalp

Im Naturpark Jura vaudois erwartet die Gäste an Wochenenden und an allgemeinen Feiertagen auch im Winter ein Busangebot. Der Betrieb der Transports de la région Morges Bière Cossonay SA startet am 22. Dezember mit jeweils drei täglichen Verbindungen. Erschlossen wird die Strecke Cossonay – Col du Mollendruz – Le Pont. Vom Jurapass Mollendruz aus sind Langlaufloipen, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails und Schlittelpisten für Kinder einfach erreichbar.

Auch in der Region Val-de-Charmey im Greyerz konnte das bereits im Sommer bestehende Angebot nun auf den Winterbetrieb erweitert werden. Von Charmey aus wird La Valsainte im Javrotal mit jeweils zwei täglichen Verbindungen an Wochenenden und an allgemeinen Feiertagen erschlossen. Wer weite Wege nicht scheut, findet Tourenmöglichkeiten bis La Berra oder zum Schwarzsee. Weitere Winterangebote gibt es in den Regionen Chasseral, Gantrisch, Habkern-Lombachalp und Moosalp.

11. Dezember 2018, 09:39

