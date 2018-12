Cédric Ritler ist erster Walliser Meister aus dem Oberwallis

Musikwettbewerb | 24. Walliser Juniorensolisten- und Quartettwettbewerb in Sitten

Das Podium des WJSQW 2018 mit den britischen Experten des Finales (vlnr): Tom Hutchinson, Katrina Marzella, Nick Childs, Emma Roh (2.), Cédric Ritler (1.) et Elise Jacquemettaz (3.). Foto: Jean-Raphaël Fontannaz/CVSJQ.

Nach dem ersten Damensieg 2016 und dem Podium der Familie Roh im vergangenen Jahr feiert das Oberwallis dank Cédric Ritler seinen ersten Titel im Walliser Solistenwettbewerb. Bei den Quartetten der Mittelklasse triumphiert Mixt in Brass mit dem Posaunisten Lionel Fumeaux am Euphonium.

Für die 24. Ausgabe des Walliser Junior-Solisten- und Quartettwettbewerbs (WJSQW) im Collège des Creusets in Sitten haben sich mehr als 330 Instrumentalisten für die Wettbewerbe am Samstag angemeldet. Ins Finale des Solistenwettbewerbs schafften es insgesamt drei Musiker aus dem Oberwallis. Mit Cédric Ritler (Alpina Wiler, BB Lötschental und BB Wallis mit 99 Punkten) gewann schliesslich erstmals ein Solist aus dem Oberwallis. Emma Roh (Bariton, Contheysanne Aven; 98,5 Punkte) und Elise Jacquemettaz (Edelweiss Orsières, Ambitus und ECV; 98 Punkte) ergänzen das Podium des Grossen Finales.

Frauensieg bei den Minis

Bei den Minis (10-13 Jahre) muss Noé Boulnoix (Althorn, La Lyre de Conthey; 88 Punkte) seinen Titel an Julie Pralong (Cornet, Echo de la Dent Blanche, Les Haudères und BB 13*B) abgeben, die mit 89,5 Punkten gewinnt. Théo Morelli, (Cornet, Concordia de Bagnes) ergänzt das Podium.

Instrumententitel: vollständige Erneuerung

Zusätzlich zum Finale vergibt der WJSQW einen Titel für jede der fünf Kategorien des Wettbewerbs. Bei den Kadetten (14-16 Jahre) sind die Champions Louis-Justin Khalife (Perce-Neige Hérens, BB 13*B) bei den Cornets, Flügelhörnern und Trompeten, Antonin Darbellay (Avenir Sembrancher) bei den Althörnern, Baptiste Sauthier (Union Vétroz, Helvétia Isérables) bei den Baritonen und Euphonien, Robin Fellay (Agaunoise St-Maurice) und Benjamin Schers (Echo d'Orny Orsières) bei den Bässen.

Bei den Junioren (17-20 Jahre) gewann Cédric Ritler auch bei den Cornets, Flügelhörnern und Trompeten. Die weiteren Siege gehen an Vincent Roduit (Avenir Chamoson, BB 13*) bei den Althörnern, Sacha Bridy (Rose des Alpes Savièse) bei den Bässen, Emma Roh bei den Euphoniums/Baritonen und Luca Llor (Concordia Vétroz, BB 13*B) bei den Posaunen.

Mixt in Brass triumphiert bei Quartettwettbewerb

In der mittleren Kategorie der 22. Ausgabe des Quartettwettbewerbs wurde A votre Portée (Delphine Panchard, Janique Cheseaux, Sabine Zeiter und Dominique Robyr; 84 Punkte, 3. Platz) von Mixt in Brass de Martigny überflügelt. Das Gewinner-Quartett besteht aus Ophélie Vergères, François Buchard, Emeline Bapst und Lionel Fumeaux – mehrfacher Posaunenmeister, der heuer am Euphonium teilgenommen hat.

Mix in Brass erzielte 89 Punkte und lag vor dem Liberty Quartet von Vex (Karine Boson, Emilie Lagger, Guillaume und Jean-Marie Stalder; 87 Punkte). Die sechs Bands der mittleren Klasse spielten «Family Things» – eine Komposition von Yvan Lagger, die eigens für die diesjährige Meisterschaft in Auftrag gegebenen wurde.

Oberwalliser mehrheitlich aus dem Lötschental

Im Oberwallis waren die Alpina Wiler, die Minerva Ferden und die Fafleralp Blatten die dynamischsten Musikgesellschaften mit jeweils vier Solisten. An der Spitze stellte die Rosablanche Nendaz 18 Jugendliche und ging damit der Edelweiss Orsières und der Union instrumentale Liddes mit je 14 Musikanten voraus. Es folgten zwei Trios: die Delegationen der Ancienne Cécilia Chermignon, der Echo des Glaciers Vex und der Concordia Bagnes (12 Musiker) sowie die der Echo de la Dent-Blanche Les Haudères, der Echo d'Orny Orsières und der Helvetia Isérables (11 Musiker). Mit acht jungen Leuten ergänzten die Avenir Bagnes und die Avenir Chamoson die Top Ten, die mehr als 40 Prozent der teilnehmenden Teams ausmachen.

Die Mehrheit der Solisten kommt aus dem Mittelwallis (149 Musiker), aber das Unterwallis rückt mit 130 Musikern näher. 25 Oberwalliser vervollständigen das Bild. Auf Gemeindeebene entsandte der Bezirk Entremont die stärksten Delegationen mit Orsières (23 Musiker) vor Bagnes (20 Musiker). Dann folgten Nendaz (17 Musiker), Vex und Crans-Montana (15 Musiker), Liddes (14 Musiker), Vétroz (13 Musiker) und ein Trio aus Evolène, Conthey und Sitten, die erste Stadt (elf Musiker). Diese zehn Gemeinden machten die Hälfte der Gesamtzahl der Wettbewerber aus.

