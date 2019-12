Cedric Ritler muss Titel gegen knapp 340 Solisten verteidigen

Wettbewerb | 25. Walliser Juniorensolisten- und Quartettwettbewerb am kommenden Samstag

Cédric Ritler war 2018 der erste Oberwalliser Sieger beim Walliser Solistenwettbewerb. Nun muss er am Samstag seinen Titel gegen rund 340 Solisten verteidigen. Foto: zvg

Anlässlich des 25. Walliser Juniorensolisten- und Quartettwettbewerb treten am kommenden Samstag in Sitten im Collège des Creusets rund 340 Musikanten gegeneinander an. Für den Oberwalliser Solisten Cedric Ritler geht es um die Titelverteidigung.

Insgesamt werden am Samstag in Sitten fünf Quartette und 319 Solisten, mit total 114 Kadetten, 101 Junioren und 104 Minis zu hören sein. Der Oberwalliser Cedric Ritler kämpft heuer um die Titelverteidigung.

Für die Beurteilung der Wettbewerber stehen acht Experten im Einsatz, die aus Gründen der Unparteilichkeit alle von ausserhalb des Wallis kommen. Die drei ausländischen Juroren sind der belgische Dirigent Luc Vertommen und zwei Solisten der berühmten Black Dyke: Richard Marshall (Cornet) und Daniel Thomas (Euphonium). Sie werden von fünf Schweizer Juroren begleitet: Remo Capra aus Luzern, Tobias Lang aus Zürich, Sébastien Galley und Vincent Maurer aus dem Waadtland, sowie Vincent Baroni aus dem Kanton Neuenburg.

Über 9000 Solisten haben bis dato an diesem musikalischen Wettbewerb teilgenommen. Diese Teilnehmerzahl macht den Anlass zu einem der grössten Musikwettbewerbe der Schweiz.

sr

02. Dezember 2019, 10:21

