Video: Chalais-Vercorin-Seilbahn wurde mit Helikopter evakuiert

Nach einer Panne musste die Seilbahn zwischen Chalais und Vercorin am Dienstagabend mit einem Helikopter evakuiert werden.

Wie lenouvelliste.ch berichtete mussten die Passagiere der Chalais-Vercorin-Seilbahn am Dienstag gegen 18 Uhr mit einem Helikopter evakuiert werden. Die Ursache der Panne sei demnach ein nicht startender Ersatzmotor gewesen. «Wir haben entschieden, die Rettung durchzuführen, weil die Nacht hereinbrach», wird Direktor Frédéric Glassey zitiert. Drei Personen seien sicher aus den Kabinen gerettet worden.

Die Seilbahn konnte vorübergehend wieder in Betrieb genommen, der Fehler aber vorerst nicht endgültig behoben werden. Deshalb habe man zusätzliche Busse eingesetzt, um die Schülertransporte am Mittwochmorgen sicherzustellen. Die Seilbahn ist seit Mittwoch um 13 Uhr wieder in Betrieb.

Ein Augenzeuge hat die spektakulären Szenen gefilmt:

tma

19. Februar 2020, 18:30

Artikel teilen