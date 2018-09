Zwei Hunde sterben bei Chaletbrand in Ernen

Bei einem Chaletbrand in Ernen hat am Samstagnachmittag eine Person einen Schock erlitten. Zwei Hunde konnten nicht aus den Flammen gerettet werden.

Wie die Kantonspolizei Wallis schreibt, meldete eine Drittperson am Samstag gegen 15 der Einsatzzentrale der Kantonspolizei einen Brandausbruch in einem Chalet in Ernen. Die unverzüglich aufgebotene Feuerwehr Ernen, unterstützt von der Stützpunktfeuerwehr Fiesch begaben sich rasch vor Ort und konnten den Brand nach 16 Uhr unter Kontrolle bringen.

Eine Person erlitt einen Schock. Zwei Hunde, welche sich im Chalet befanden, verstarben. Durch den Brand wurde das Chalet total zerstört. Die Brandursache ist zurzeit nicht geklärt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / zen

15. September 2018, 18:01

