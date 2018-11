Nachhaltiger Weingenuss

Um das Jubiläum der Walliser Selbsteinkellerer der «Charta Saint-Théodule» gebührend zu feiern waren rund 300 Gäste nach Leuk-Stadt geladen. Im Schloss standen zahlreiche Degustationen und Ateliers auf dem Programm.

Die Charta Saint-Théodule will die Qualitätsprodukte der Walliser Selbsteinkellerer ins richtige Licht rücken, bekanntmachen und verteidigen. Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich die Winzer, dass sie die Charta auf ihre gesamte Produktion anwenden und sich für einen umweltschonende und vor allem nachhaltigen Weinbau engagieren.

«Die Qualität der Weine der Charta war früher und ist heute noch sehr hoch» so Marie-Thérèse Chappaz, Präsidentin der Union der Walliser Selbsteinkellerer. Um sich davon zu überzeugen durften eine Handvoll Personen am Atelier «Memoire der Walliser Weine» der Charta teilnehmen. An der Verkostung wurden 20 verschiedene Jahrgänge zurück bis 1967 präsentiert.

Im Schloss präsentierten 50 Winzer der Charta, darunter sechs aus dem Oberwallis jeweils einen ihrer Rot- und einen ihrer Weissweine. Zu den geladenen 300 Gästen gehörten vor allem Kunden der Winzer, aber auch Sommeliers, sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

12. November 2018

