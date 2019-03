Chinesisches Skirennen in Zermatt

Mit der «Matterhorn European Chinese Ski and Snowboard Competition» kommt erstmals ein Skirennen nach Zermatt, das sich ausschliesslich an chinesische Teilnehmer richtet. Einheimisch ist hingegen der Vorfahrer: Ramon Zenhäusern wird die Rennstrecke testen und die Preisverleihung durchführen.

Kommenden Samstag findet in Zermatt zum ersten Mal ein chinesisches Ski- und Snowboardrennen statt, heisst es in einer Mitteilung von Zermatt Tourismus. Teilnahmeberechtigt seien alle Skifahrer mit chinesischer Staatsangehörigkeit. Die Ausschreibung richte sich insbesondere auch an in Europa lebende Chinesen. Organisiert wird der Anlass von der in Deutschland stationierten, chinesischen Mountaineer GmbH.

Als Stargast tritt Skirennfahrer, Olympiamedaillengewinner und Weltmeister Ramon Zenhäusern auf. Er eröffnet das Rennen um 09.50 Uhr als Vorfahrer und führt im Anschluss an das Rennen die Preisverleihung durch. Als Rennstrecke dienen die Pisten 63 und 65 mit Start auf Trockener Steg.

Wachsender chinesischer Markt

«Gerade auch die Tatsache, dass Peking der Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2022 ist, führt zu einer grossen Begeisterung seitens der Chinesen gegenüber dem Wintersport. Das spüren wir deutlich», so Janine Imesch, Marketingleiterin von Zermatt Tourismus. Angebote wie chinesisch-sprachiger Skiunterricht würden diese Entwicklung unterstützen.

