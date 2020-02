Claudia Noti ist Wallisermeisterin FaGe

Ausbildung | Die beiden Bestplatzierten nehmen im September an den Schweizermeisterschaften in Bern teil

Claudia Noti und Gregori Gorgiev vertreten das Wallis im September an den Schweizermeisterschaften Fachfrau /Fachmann Gesundheit in Bern.

Claudia Noti geht bei den Wallisermeisterschaften für Fachfrauen/Fachmänner Gesundheit (FaGe) als Gewinnerin hervor. Sie arbeitet in der Luzerner Höhenklinik Montana. Der 2. Platz geht an Gregori Gorgiev aus der Fondation La Résidence EMS St-Pierre in Sitten und der 3. Platz geht an Christian Wyssen, APH Emserberg, Unterems. Die drei Besten bereiten sich zurzeit auf ihre Lehrabschlussprüfungen in diesem Frühjahr vor.

Aus über 100 potenziellen Kandidaten wurden gemäss Mitteilung sechs Konkurrenten ausgewählt. Während zwei Tagen sind sie an Hand einer reell dargestellten Situation gegeneinander angetreten. Hauptziel der Meisterschaft ist es, die Gesundheits- und Sozialberufe weiter zu entwickeln und ihren Stellenwert zu fördern. Aufgrund der stark steigenden Nachfrage in diesen Sektoren soll aber auch das Interesse geweckt werden.

Die beiden Bestplatzierten, die den Zulassungskriterien entsprechen, nehmen im September an den Schweizermeisterschaften in Bern teil. Diese werden von OdA Santé, der Nationalen Dachorganisation der Arbeitswelt Gesundheit, organisiert.

19. Februar 2020

