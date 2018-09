Clinique de Valère treibt Roboterchirurgie im Wallis voran

Die Clinique de Valère in Sitten setzt ab November den Da-Vinci-Roboter ein. Foto: zvg

Ab November können die Patienten der Clinique de Valère in Sitten dank dem Da-Vinci-Roboter von den neuesten technologischen Fortschritten profitieren. Der Da Vinci erhöht die chirurgische Präzision und eröffnet damit neue Perspektiven bei der Behandlung.

Im Rahmen der Weiterentwicklung ihrer Aktivitäten bieten Swiss Medical Network und die Clinique de Valère den Patienten chirurgische Eingriffe mit hervorragenden Techniken und Instrumenten an. Nachdem der Roboterchirurgie-Spezialist Prof. Philippe Morel zu Swiss Medical Network gestossen ist, wurden mehrere Da-Vinci-Roboter der neuesten Generation angeschafft, die in den Kliniken der Gruppe installiert werden.

In der Clinique de Valère wird der Roboter, der an der Spitze der Roboterchirurgie steht und eine Art Verlängerung der Hände des Chirurgen darstellt, im Rahmen der Aufträge des Kantons insbesondere in den Bereichen Viszeralchirurgie, Adipositaschirurgie und Urologie eingesetzt. Alle Patienten können unabhängig von ihrer Versicherungskategorie von dieser minimal-invasiven chirurgischen Technik profitieren.

Dieses Ziel wird erreicht, indem der Roboter anderen Gesundheitsdienstleistern im Kanton kostenlos zur Verfügung gestellt wird. In diesem Sinn hat die Clinique de Valère dem Spital Wallis vorgeschlagen, rund um die Roboterchirurgie eine öffentlich-private Partnerschaft zu gründen.

pd/map

19. September 2018, 14:13

