Neue Anlage für Herstellung von Krebsmedikament nimmt Betrieb auf

Neue Produktionslinie. Clovis Oncology und Lonza eröffneten am Donnerstag in Visp eine neue Produktionsanlage für Rubraca. Das Medikament wird zur Behandlung verschiedener Formen des Eierstockkrebs eingesetzt. Foto: zvg

Neben den Wachstumsprojekten im neuen IbexTM Biopark wird die Produktion auch im bestehenden Lonza-Werk in Visp ausgebaut. Am Donnerstag eröffneten Clovis Oncology und Lonza eine Produktionsanlage einer neuen und speziell für Rubraca bestimmten Produktionslinie.

Rubraca (Rucaparib) ist ein Medikament von Clovis, das in den USA und der EU zur Behandlung verschiedener Formen des Eierstockkrebs (Ovarialkarzinoms) zugelassen ist.

«Im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung gewährleistet die neue, hochmoderne dezidierte Produktionslinie die erforderliche Versorgungssicherheit und Flexibilität, damit schnell auf Veränderungen bei der Marktnachfrage nach Rucaparib reagiert werden kann», schreibt Lonza in einer Mitteilung.

Die neue Anlage, die am Donnerstag feierlich eröffnet wurde, biete modernste Technologien, darunter weitreichende Automatisierung sowie analytisches Online-Monitoring für Freigabetests in Echtzeit. «Diese Partnerschaft ist ein grossartiges Beispiel dafür, wie wir kommerzielle Biotech-Unternehmen durch Innovationen in der Produktionstechnologie und flexible Geschäftsmodelle unterstützen können», lässt sich Marc Funk, COO von Lonza Pharma & Biotech, in der Mitteilung zitieren.

pd/msu

04. Oktober 2018, 14:38

Artikel teilen