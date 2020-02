Neue Leitung für Fiescher Coop-Filiale

Die Coop-Filiale in Fiesch steht unter einer neuen Führung. Seit Anfang Februar heisst die neue Leiterin Sabine Guntern.

Wie der Grossdetailhändler in einer Mitteilung schreibt, wechselte Guntern nach sieben Jahren in der Coop-Verkaufsstelle Gampel und deren fünf als Geschäftsführerin per Anfang Februar nach Fiesch.

Damit kehre die gebürtige Binnerin in ihre Heimat, ins Goms, zurück. «Ich freue mich sehr über diesen Wechsel und bin gespannt, was mich alles erwartet», lässt sie sich in der Mitteilung zitieren. In der Fiescher Coop-Filiale sind insgesamt zehn Mitarbeitende angestellt.

msu

03. Februar 2020, 09:01

