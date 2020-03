47 Fälle von Coronavirus im Wallis

Coronavirus | Nur in fünf Kantonen liegt die Fallzahl höher

Wie in der übrigen Schweiz steigt im Walls die Anzahl Fälle von Coronavirus stetig an. Aktuell sind im Wallis 47 Personen positiv getestet worden. Foto: Keystone

Wie in der übrigen Schweiz steigt auch die Anzahl Fälle von Coronavirus im Wallis stetig an. Aktuell sind im Wallis 47 Personen positiv getestet worden.

Wie das Bundesamt für Gesundheit in seinem Situationsbericht vom Sonntag schreibt, nimmt die Anzahl Erkrankungsfälle von COVID-19 rasch zu. Aktuell gibt es in der Schweiz 2200 positiv getestete Fälle. Bisher traten 13 durch COVID-19 verursachte Todesfälle in der Schweiz auf, darunter eine Person im Wallis.

Im Wallis waren am Sonntag 47 Fälle von Coronavirus gemeldet. Mit 273 Fällen verzeichnet derzeit der Kanton Waadt an der Grenze zum Wallis am meisten Coronapatienten. Mit 262 Fällen ist auch der Kanton Tessin stark betroffen. Es folgen der Kanton Zürich (148), Basel-Stadt (119), Genf (107), Bern (78) und Basel-Land (48). Wie das Wallis verzeichnet auch der Kanton Graubünden 47 Fälle.

zen

15. März 2020, 17:11

