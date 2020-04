Zahl der Corona-Opfer steigt im Wallis auf 37

Im Wallis lag am Mittwoch die Zahl der positiv getesteten Coronafälle bei 1145. Das sind 60 mehr als am Vortag. Foto: mengis media / Andrea Soltermann

Im Wallis lag am Mittwoch die Zahl der positiv getesteten Coronafälle bei 1145. Das sind 60 mehr als am Vortag.

Laut dem Bulletin des Walliser Gesundheitsdepartementes vom Mittwoch (Stand 15 Uhr) sind im Wallis bislang 37 Menschen am Coronavirus gestorben. Das sind zwei mehr als am Dienstag. Wie der Kanton schreibt, liegt die Sterblichkeitsrat bei 3,2 Prozent. 22 Menschen starben im Spital, 15 ambulant.

Die Zahl der positiv getesteten Fälle lag am Mittwoch bei 1145. Damit kamen in den letzten 24 Stunden 60 Fälle hinzu. Die tägliche Zahl der Neuansteckungen hat ihren Höhepunkt im Wallis am 25. März mit 101 neuen Fällen erreicht. Seither ist sie in der Tendenz rückläufig.

Wie der Kanton schreibt konnten bis 70 Personen das Spital gesund verlassen. 139 Menschen sind aktuell als Folge einer Infektion im Wallis in Spitalpflege, 23 Personen brauchen Intensivpflege. 18 Personen sind zurzeit an Beatmungsgeräte angeschlossen und kämpfen um ihr Leben.

Die Zahl der in der Schweiz nachgewiesenen Covid-19-Infektionen ist innerhalb eines Tages um 963 Fälle auf 17'139 gestiegen. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mit.

Am Dienstag hatte das BAG 701 neue bestätigte Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet, am Montag noch deren 1201. Das BAG berichtete am Mittwoch zudem über 378 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz. Gemäss der Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die auf Meldungen der Kantone beruht, kamen bisher 452 Menschen durch das Coronavirus ums Leben.

zen

01. April 2020, 18:30

Artikel teilen