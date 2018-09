CSP Westlich-Raron mit einer Frau und zwei Männern

Die CSP Westlich-Raron hat anlässlich ihrer Nominationsversammlung für die Verfassungsratswahlen eine Frau und zwei Männer nominiert.

An einer sehr gut besuchten Parteiversammlung im Restaurant Post in Eischoll wurde mit der 39-jährigen Damara Theler aus Raron, Juristin der Walliser Staatskanzlei, eine Frau nominiert, welche bereits grosse berufliche Erfahrung in Verwaltung und als Dorfrichterin mit sich bringt. Auch Hermann Brunner, ehemaliger Gemeindepräsident von Eischoll und Kollegiumslehrer, verfügt als neuer Vizepräfekt des Bezirkes über ein breites Fachwissen, mit kultureller und gesellschaftspolitischer Verankerung. Peter Imsand, als aktiver Gemeinderat von Steg-Hohtenn, bringt ebenso enorme berufliche Erfahrung als Zollbeamter und als Nebenerwerbslandwirt mit sich.

Alle CSP-Kandidaten stehen dafür ein, dass die christlichen, sozialen und bürgerlichen Elemente auch in einer künftigen Verfassung des Kantons Wallis genügend berücksichtigt werden.

pd/map

25. September 2018, 08:18

Artikel teilen