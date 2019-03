Damian Jerjen wird neuer Direktor von EspaceSuisse

Der Vorstand des Schweizer Raumplanungsverbands EspaceSuisse hat Damian Jerjen zum neuen Direktor gewählt. Der Walliser Kantonsplaner und Ökonom tritt ab dem 1. Dezember 2019 in die Fussstapfen von Lukas Bühlmann.

In der Raumplanung stünden die Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG) auf Ebene der Gemeinden an, heisst es in einer Mitteilung von EspaceSuisse. Die Gemeinden würden ihre Siedlungen nach innen verdichten und RPG-konforme Planungen erstellen müssen. Dabei sollen sie künftig vom neuen EspaceSuisse-Direktor und dessen Team unterstütz werden.

Der 46-jährige Termer ist seit 2009 Kantonsplaner und Chef der Dienststelle für Raumentwicklung im Kanton Wallis. Als solcher leitete er etwa das Projekt «Raumentwicklung 2020», dessen Ziel die Anpassung der raumplanerischen Instrumente an aktuelle Herausforderungen war. Unter Jerjens Leitung entstanden das Kantonale Raumentwicklungskonzept (KREK) und der neue kantonale Richtplan, der in Kürze vom Bundesrat genehmigt werden dürfte. Ferner gelang unter Jerjen die Revision des kantonalen Ausführungsgesetzes zum RPG.

Der scheidende EspaceSuisse-Direktor Lukas Bühlmann will nach seinem Rücktritt Ende 2019 kürzer treten.

